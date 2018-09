Uithangbord van politiebureau Renswoude gestolen

Agenten van het politiebureau in Renswoude willen hun bord terug. Het bord in de vorm van een blauwe ruit met het politielogo erop, hing aan de gevel van het bureau.Maar nu is het weg. "Ik ben trots op de politiepost in Renswoude", schrijft een agent op Facebook. "Ondanks alle bezuinigen binnen ons bedrijf bestaat de post nog steeds. De post was altijd herkenbaar aan het kenmerkende, nostalgische politiebord. De schok was daarom ook groot toen ik ontdekte dat het bord gestolen was."De politie weet niet of het om grap of diefstal gaat. Maar in ieder geval roepen ze op om het bord terug te geven.