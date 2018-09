Keeper FC Groningen opgepakt na zwartrijden in trein

Sergio Padt heeft zondagavond een handgemeen gehad met een beveiliger in de trein. De doelman van FC Groningen werd agressief toen een conducteur hem wilde beboeten voor zwartrijden.Bij het handgemeen dat volgde, verloor de beveiliger zijn horloge, meldt het Dagblad van het Noorden. Padt werd daarna opgepakt voor agressief gedrag.Het incident gebeurde tussen spoorwegstation Groningen Europapark en het Duitse Weener. Vanwege het incident werd de trein even stilgezet bij station Kropswolde.De politie en treinvervoerder Arriva doen onderzoek naar het voorval. Bij FC Groningen wilde niemand reageren tegen de krant. De club verloor vanmiddag met 1-3 van AZ.Padt is reservekeeper bij het Nederlands elftal.