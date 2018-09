Politie krijgt handboeien niet los

De brandweer in Stadskanaal kreeg zondagmiddag het verzoek om naar het politiebureau aan de Geert Teisplein te gaan voor een vrij ongewone melding.



Even voor 15.00 uur hadden dienders een verdachte aangehouden en in de boeien geslagen. Op het bureau wilde ze de arrestant weer ontdoen van de transportboeien, maar dit ging niet helemaal als gepland. Eén van de boeien wilde niet meer op normale wijze open.



Om de verdachte de lips-armband voor eeuwig te laten dragen is uiteraard geen optie. De brandweer werd ingeschakeld die met behulp van een betonschaar de verdachte ontdeed van de handboeien. Waarvoor de verdachte werd aangehouden is niet bekend.

Reacties

25-09-2018 10:05:56 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.995

OTindex: 869

En als dat niet lukt dan gebruiken we gewoon de "Jaws of life"

25-09-2018 14:28:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.056

OTindex: 3.725



(Ik weet dat er vanouds een lichte rivaliteit bestaat tussen beide diensten. ) Dus die agenten stonden daar met een hoofd als een boei toen de brandweer arriveerde? Kostelijk!(Ik weet dat er vanouds een lichte rivaliteit bestaat tussen beide diensten.

