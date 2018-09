Veel grote eikels gespot op de Veluwe

De wilde zwijnen op de Veluwe hebben tot ver in het voorjaar genoeg te eten. De extreme warmte en de regen in augustus heeft ervoor gezorgd dat de eikels en beukennootjes in het gebied vroeg rijp zijn.



De droge zomermaanden dreigden even roet in het eten te gooien, maar de regen in augustus kwam net op tijd voor de inlandse eik en de beuk. De eik levert ruim 4,7 miljoen kilo eikels, van de beuken komt naar schatting ruim 1,6 miljoen kilo beukennootjes. Aan de bomen op de Veluwe hangen ongeveer 6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes, meldt de website natuurbericht.nl.



De beuk produceert meestal maar één of maximaal twee jaar achter elkaar beukennootjes. Vervolgens gaan ze één jaar of twee jaar in de rust. Dit najaar produceert de beuk voor het zesde jaar op een rij beukennootje en dat komt niet vaak voor. Door het onstuimige weer vallen de nootjes deze dagen massaal uit de bomen.



Naast dat de nootjes en eikels in grote getalen uit de bomen vallen, zijn de eikels ook nog eens heel groot. Een volwassen zwijn heeft hierdoor al met 200 tot 300 eikels een volle maag. Ze hoeven dit jaar weinig moeite te doen om genoeg voedsel te vinden.



[Van 't zomer werd tijdens de droogte voorspeld dat het een slecht eikeljaar zou worden en dat de zwijnen honger zouden gaan lijden EMMO]

Reacties

25-09-2018 09:16:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.436

OTindex: 65.233

Quote:

Nou, daarvoor hoef je niet naar de Veluwe hoor. In den Haag lopen er ook veel, strak in het pak. Nou, daarvoor hoef je niet naar de Veluwe hoor. In den Haag lopen er ook veel, strak in het pak.

