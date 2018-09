Slingerende automobilist snapt blaastest niet

VEENENDAAL - Een 29-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats is in Veenendaal betrapt op rijden onder invloed van alcohol.



Hij reed in de nacht van vrijdag op zaterdag slingerend en zonder verlichting over de Bevrijdingslaan, waar agenten hem stopten. De man moest blazen, maar de blaastest mislukte. Hij begreep er helemaal niks van, aldus de politie.



Omdat de man een behoorlijk dranklucht om zich heen had hangen, werd hij meegenomen naar het bureau. Daar weigerde hij mee te werken aan ademanalyse. Uiteindelijk is door een forenisch arts bloed afgenomen.



De man heeft zijn roes uitslapen in een cel en is zaterdag met behulp van een tolk gehoord. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het Openbaar Ministerie bepaalt de strafmaat.

