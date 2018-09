Vrouw blokkeert hulpdiensten die onderweg zijn naar kindje in nood

Een vrouw in De Bilt is gisteren voor een politieauto gaan staan die onderweg was naar een kindje in nood, omdat ze vond dat de auto te hard reed. Vervolgens blokkeerde ze ook de trauma-arts die met een helikopter was gebracht en wilde instappen.



De politie heeft het voorval uitgebreid op Facebook beschreven. "De trauma-arts was met zijn spullen gaan rennen, want elke seconde telt. De collega's rijden zo snel mogelijk naar hem toe om hem in te laten stappen en wat schetst hun verbazing? Een dame, die hoort dat de collega's met toeters en bellen aan komen rijden en dus weet dat er haast is, blijft pontificaal voor de auto staan."



"De collega's stonden met een mond vol tanden, aangezien de tijd doortikt", gaat het verder in de Facebookpost. "Stel je voor dat je in dezelfde situatie zit. Dat je met spoed een politie of ambulance nodig hebt en er iemand is die de boel dwarsboomt. Dat de levensbedreigende situatie dan nog erger wordt, alleen omdat er iemand is die alleen aan zichzelf denkt."



De politie weet niet hoe het met het kindje is. Gezien de privacywetgeving heeft ook de politie geen toegang tot medische gegevens.

Reacties

24-09-2018 08:25:26 Emmo

Quote:

De politie weet niet hoe het met het kindje is. Gezien de privacywetgeving heeft ook de politie geen toegang tot medische gegevens. Een nieuwsbericht lijkt mij ook niet de plek om medische gegevens te publiceren. Een simpel "Het gaat goed met het kind" of "Het ligt nog in het ziekenhuis" volstaat. Een nieuwsbericht lijkt mij ook niet de plek om medische gegevens te publiceren. Een simpel "Het gaat goed met het kind" of "Het ligt nog in het ziekenhuis" volstaat.

24-09-2018 08:49:36 GMVersluis

: idd. dat zou voldoende zijn.

idd. dat zou voldoende zijn.

maar goed..

24-09-2018 08:53:00 botte bijl

@GMVersluis :

inderdaad, sommige mensen zijn nog sommiger dan anderen inderdaad, sommige mensen zijn nog sommiger dan anderen

24-09-2018 09:00:31 venzje

Als ze niet zo'n haast hadden gehad, hadden ze mevrouw gelijk kunnen aanhouden. Maar het noodgeval gaat nu eenmaal voor.

24-09-2018 09:05:50 botte bijl

@venzje :

die mevrouw aanhouden en meeslepen naar het noodgeval, zodat ze ziet waarom men zich zo druk maakt. het zal juridisch moeilijk zijn, maar zij zou er van hebben geleerd die mevrouw aanhouden en meeslepen naar het noodgeval, zodat ze ziet waarom men zich zo druk maakt. het zal juridisch moeilijk zijn, maar zij zou er van hebben geleerd

24-09-2018 11:21:38 merlinswit

Ziek Wijf ze had in ieder geval aan de ouders van het kindje kunne uitleggen waarom de arts iets later was.Ziek Wijf

24-09-2018 14:52:49 SamuiAxe

Die had ik toch op zijn minst vakkundig naast de weg geparkeerd! Stom wijf!

24-09-2018 16:31:30 GroteMop1983

@venzje :

Niets is juridisch moeilijk en juridisch onmogelijk in zo'n geval. Die vrouw zou inderdaad aan haar haren naar het noodgeval moeten worden meegesleurd, met een aantal rake klappen van de verdrietige ouders erbij ook. Dat is de enige manier om zoiets af te leren bij dit soort stomme grieten.

Niets is juridisch moeilijk en juridisch onmogelijk in zo'n geval. Die vrouw zou inderdaad aan haar haren naar het noodgeval moeten worden meegesleurd, met een aantal rake klappen van de verdrietige ouders erbij ook. Dat is de enige manier om zoiets af te leren bij dit soort stomme grieten. @botte bijl:Niets is juridisch moeilijk en juridisch onmogelijk in zo'n geval. Die vrouw zou inderdaad aan haar haren naar het noodgeval moeten worden meegesleurd, met een aantal rake klappen van de verdrietige ouders erbij ook.Dat is de enige manier om zoiets af te leren bij dit soort stomme grieten.

