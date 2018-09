Echtpaar had 16 jaar lang een meisje als slavin

De zoon en schoondochter van een voormalige West-Afrikaanse leider zijn aangeklaagd omdat zij een meisje uit hun geboorteland tot slaaf maakten terwijl ze in Texas woonden.



Mohamed Toure (too-RAY�) en zijn vrouw, Denise Cros-Toure, werden genoemd in een aanklacht die woensdag werd ingediend. De bewoners van Fort Worth, beide 57, zijn aangeklaagd vanwege dwangarbeid, het huisvesten van een illegaal en samenzwering. Mohamed Toure wordt ook aangeklaagd voor het afleggen van valse verklaringen aan federale agenten.



De aanklachten zijn dat het paar in 2000 een meisje uit Guinee bracht en haar dwong om 16 jaar zonder loon in hun huis te werken. Buren hielpen de vrouw in augustus 2016 te ontsnappen.



Het echtpaar werd in april gearresteerd. De advocaten van de verdediging hebben de aanklachten ontkend.



Mohamed Toure is de zoon van wijlen Ahmed Sekou (SHEE�-koo) Toure, de eerste president van Guinee.



De verdachten kunnen tientallen jaren gevangenisstraf krijgen, als ze veroordeeld worden.

Reacties

23-09-2018 17:19:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.373

OTindex: 19.561

Als Sylvana hiertegen zou optreden, dan zou ze een punt hebben.

23-09-2018 18:15:38 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.271

OTindex: 7.470

Ze zien er ook uit alsof ze iemand het leven zuur hebben gemaakt.

23-09-2018 19:28:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.426

OTindex: 65.203

@GroteMop1983 : Zoals wij vroeger zeiden: daar is maar één stel aan verpest.

23-09-2018 19:37:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.757

OTindex: 29.484

@Emmo :

Sylvana zal het te druk hebben met de komende feestdagen Sylvana zal het te druk hebben met de komende feestdagen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: