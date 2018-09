Lenin wil voorkomen dat Hitler burgemeester wordt in Peru

Het is een bijzonder stembiljet dat de inwoners van het Peruaanse district Yungar volgende maand onder ogen krijgen. In de strijd om het burgemeesterschap neemt Hitler het op tegen Lenin.



Op 7 oktober staan op het stembiljet Hitler Alba Sánchez en Lenin Vladimir Rodríguez Valverde. Hitler was er al eerder burgemeester en wil zijn oude baantje terug. Lenin is een nieuwkomer in de lokale politiek en wil dat uiteraard voorkomen.



Alba Sánchez, Hitler dus, liet eerder weten dat zijn vader hem naar de voormalige Duitse dictator had genoemd zonder dat hij op de hoogte was van de rol die Hitler in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld.



De kandidaat-burgemeester heeft overwogen zijn voornaam te veranderen, maar hij zag daar uiteindelijk vanaf, omdat hij zijn vader niet wilde kwetsen. Hoe zijn tegenstander over zijn eigen voornaam denkt, is niet bekend.



Het is in Latijns-Amerika niet heel ongebruikelijk om kinderen te vernoemen naar grote personen uit de wereldgeschiedenis, of het nou dictators waren of niet. Zo heet de president van buurland Ecuador Lenin Moreno. Die werd overigens in 2012 nog genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

Reacties

S Hmm, als ik mocht kiezen tussen Hitler en Lenin , dan zou ik mooi thuis blijven en niet aan de stemming deelnemen.

Stem nooit op iemand met een snor.

Het is in Latijns-Amerika niet heel ongebruikelijk om kinderen te vernoemen naar grote personen uit de wereldgeschiedenis, of het nou dictators waren of niet

toen ik klein was -jaren '60 en '70- woonde er vlakbij mij een jongen die Franco heette, zijn ouders hadden volgens mij geen idee....

