Koppel stapt in huwelijksbootje als Buzz Lightyear en Woody

Een Amerikaans koppel besliste om hun huwelijk extra speciaal te maken. Garrett Smith en Jason Bitner verkleedden zich als Buzz Lightyear en Woody uit de animatiefilm �Toy Story�.�Onze familie en vrienden moeten gedacht hebben dat we gek waren om een gekostumeerd huwelijk te organiseren in het midden van de zomer�, vertelt het koppel uit Chicago. De twee gaven toe dat ze beide fans zijn van Disney en dat ze zich al eens graag verkleden. Het aanzoek gebeurde dan ook in Disneyland.Hun openingsdans werd uitgevoerd op de tonen van de soundtrack van Toy Story: You�ve Got A Friend In Me.