Vrouwen stelen mobiele telefoon van agent uit verhoorkamer politiebureau Emmen

Twee vrouwen van 60 en 37 jaar uit Emmer-Compascuum en Emmen hebben een mobiele telefoon gestolen van een agent. De diefstal werd gepleegd op het politiebureau in Emmen.



De twee vrouwen moesten vrijdag voor de politierechter verschijnen. Alleen de oudste was op de zitting. Zij bekende de diefstal van de iPhone van de agent. De vrouwen waren 15 mei op het politiebureau om aangifte te doen, waarvoor werd niet gezegd op de zitting. Ze zaten in de verhoorkamer met de agent. Hij ging even weg om koffie te halen. Toen de agent terugkwam, waren de vrouwen en zijn mobieltje verdwenen.



De politie ging op zoek naar de twee verdachten. Het mobieltje werd teruggevonden en de vrouwen werden opgepakt. De 60-jarige verdachte zegt dat ze de telefoon in een impuls hebben gestolen. Net als de andere vrouw heeft zij forse psychische klachten en alcoholproblemen. De jongste is ook schuldig bevonden aan enkele winkeldiefstallen, waaronder de diefstal van bier en wijn bij de Lidl in Nieuw-Amsterdam.



De oudste is bovendien betrapt met een nepvuurwapen en pepperspray. De reclassering adviseert om voorwaardelijke straffen in combinatie met behandeling op te leggen. De 60-jarige is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een verplichte behandeling. De andere vrouw is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur en verplichte hulpverlening.

Reacties

23-09-2018 12:30:13 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.269

OTindex: 7.470

Quote:

De 60-jarige verdachte zegt dat ze de telefoon in een impuls hebben gestolen. Net als de andere vrouw heeft zij forse psychische klachten en alcoholproblemen.

Fietsbel! Als je wil gaan stelen, doe het dan maar gelijk goed, had ze zeker gedacht. Allereerst als je DE kraak van de eeuw wil gaan maken, steel dan niet in een politiebureau. Ten tweede: ren niet weg. Ze vinden je toch weer terug. Fietsbel!Als je wil gaan stelen, doe het dan maar gelijk goed, had ze zeker gedacht. Allereerst als je DE kraak van de eeuw wil gaan maken, steel dan niet in een politiebureau.Ten tweede: ren niet weg.Ze vinden je toch weer terug.

23-09-2018 13:29:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.742

OTindex: 29.478

eigenlijk wilden ze aangifte doen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: