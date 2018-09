Ladies Day bij wasstraat wordt mensenrechtenkwestie

Het begon als een kortingsactie, maar wordt nu een mensenrechtenkwestie: Ladies' Day bij de autowasstraat in Dronten. Op woensdag krijgen vrouwelijke autowassers twee euro korting. Maar na klachten is het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland op de zaak gedoken. Uiteindelijk zal het College voor de Rechten van de Mens een oordeel moeten vellen.Volgens het bureau is er sprake van discriminatie op basis van geslacht, en dat mag niet. De carwash heeft dat ook te horen gekregen, eerst per brief en daarna in een gesprek. Maar ondernemer Alwin Koops is niet van plan te stoppen.Daarmee blijven er nog twee opties over, zegt Arja Kruis van het provinciale Bureau Gelijke Behandeling tegen Omroep Flevoland. Het bedrijf kan zelf aan het College voor de Rechten van de Mens vragen of de actie discriminerend is. En anders doet de discriminatiewaakhond dat.Als de carwash niet voor 20 oktober in actie komt, zal het bureau de zaak voorleggen aan het landelijke college in Utrecht.Ook in Zeewolde is een autowasstraat aangeschreven, die eenzelfde kortingsactie heeft. Ook dat gebeurde nadat iemand zich had gemeld bij de discriminatie-waakhond. "We gaan verder niet met een loep door Flevoland om te kijken waar dit soort initiatieven zijn. Maar als er een melding is hebben wij de plicht daarop te reageren."Een vergelijking met leeftijdskorting gaat overigens mank, zegt Kruis. "Dat vinden we ook moeilijk om uit te leggen, maar de wet die over leeftijdsdiscriminatie gaat geldt niet voor commerciële dienstverlening. Dus seniorenkorting voor een concert of in het openbaar vervoer, dat mag allemaal wel."De Ladies' Night in de bioscoop is voor Kruis een twijfelgeval. "Er is geen verschil in tariefstelling, en bij mijn weten is er nog nooit een man de toegang geweigerd. Maar dat zou je uit kunnen proberen."