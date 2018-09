Honden leggen drol voor originele jaarkalender

Naaktkalenders sieren onze wc’s, maar binnenkort kan je die vervangen door een veel toepasselijker exemplaar. ‘Pooping Pooches’ is een jaarkalender voor 2019 met foto’s van honden die in een pittoreske setting een drol leggen.Elk baasje kon zijn hond als model opgeven. In de editie van 2019 hebben onder andere een Franse Bullddog, een Jack Russel Terrier, een Beagle en een Labrador het gehaald. Per verkochte kalender gaat er 1 dollar naar dierenopvang The Maui Humane Society. Een hilarisch geschenk met goede bedoelingen dus!Je kan de kalender hier bestellen.