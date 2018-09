Batman T-shirt plaatst man voor gesloten deur

Een man met een videodeurbel werd tot zijn grote verbazing buitengesloten uit zijn eigen huis. Zijn Batman T-shirt bleek de grote boosdoener.Vandaag de dag bestaan er allerlei technologische snufjes. Zo zijn er videodeurbellen, die ervoor zorgen dat je kan zien wie er voor de deur staat, maar ook dat onbekenden niet zomaar je voordeur plat kunnen lopen. Dat deze snufjes ook nevenwerkingen hebben, ondervond de Javascript ontwikkelaar B.J. May aan den lijve. Hij had zijn deurbel zo ingesteld dat de voordeur automatisch op slot ging als de bel een onbekend gezicht registreerde. Nadat hij een oogje hield op zijn zoon, die buiten aan het spelen was, probeerde May zijn huis terug binnen te raken. Maar tot zijn grote verbazing was de voordeur op slot. Toen hij de app opende om te zien wat precies het probleem veroorzaakte, bleek dat de camera niet zijn gezicht, maar het Batman gezicht van zijn T-shirt had geregistreerd en daardoor dus ook de toegang weigerde. Gelukkig kon de vader er al gauw zelf om lachen. Hij vermeldde het nieuws dan ook op zijn eigen Twitter feed. En voegde eraan toe dat "oude sleutels nog steeds fantastisch zijn".