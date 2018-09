Man veinst aan Downsyndroom te lijden: zorgkundigen moeten keer op keer zijn genitaliën wassen

Een Amerikaan (30) heeft maandenlang geveinsd dat hij aan het syndroom van Down leed. De reden? Paul Menchaca deed dit puur uit seksueel gewin. Zorgkundigen die hem kwamen wassen, moesten extra veel tijd spenderen aan zijn genitaliën. Drie vrouwen hebben klacht ingediend.De in Arizona wonende Menchaca zette in mei onder de schuilnaam 'Amy' zoekertjes op CareLinx, een Amerikaanse website waarin hulpbehoevenden in contact kunnen treden met zorgkundigen. Een vrouw toonde interesse en kreeg een sms waarin ene Amy zich voorstelde als de moeder van de dertiger. 'Haar zoon' had hulp nodig bij het verversen van zijn volwassenluier. Tot de vacature behoorde eveneens assistentie verlenen bij het baden en douchen. Als zogezegd mentaal gehandicapte betaalde Menchaca de zorgkundigen steeds contant.Een vrouw verklaarde aan de politie Menchaca zo'n dertig keer geholpen te hebben bij het baden of bij het verversen van zijn luier. De pervert vond dat zijn genitaliën 'niet proper' genoeg waren en eiste van de vrouwen dat ze dit grondiger moesten doen. De zorgkundigen stelden dan vast dat hij keer op keer een erectie kreeg. De man kwam nogal agressief uit de hoek indien vrouwen niet meteen op zijn wensen ingingen, staat te lezen in uitgelekte politieverhoren.Een van de verzorgsters rook na verloop van tijd onraad en besloot de man te volgen. Ze zag hoe hij langsging bij zijn ouders. De vrouw bracht het koppel enige tijd later een bezoek. Zij drukten de verzorgster op het hart dat hun zoon helemaal niet aan het syndroom van Down leed. Hij droeg evenmin een pamper. Het leidde tot de arrestatie van Menchaca. Toen hij oog in oog kwam te staan met zijn drie voormalige verzorgsters, kon hij geen kant meer op en bekende alles.