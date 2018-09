Zedenzaak leidt tot weghalen aanstootgevend schilderij uit rechtbank Almelo

Een lege muur in de rechtbank Almelo. Het schilderij 'Regelrecht', dat er al 26 jaar hing, is weggehaald omdat het aanstootgevend zou zijn. Op het kunstwerk staat namelijk een blote borst."We kregen in de loop der jaren meerdere klachten. Maar na de laatste klacht heeft het bestuur van de rechtbank besloten het zestien vierkante meter grote doek weg te halen", zegt woordvoerder Maarten Schoon van de rechtbank Overijssel."De laatste klacht kwam van een vrouw die in de rechtbank aanwezig was voor een zedenzaak. Ze voelde zich gekwetst door het schilderij en diende een klacht in."President Bart van Meegen legt uit: "De inrichting van de rechtbank moet ondersteunend zijn aan onze taak, namelijk onafhankelijke en deskundige rechtspraak. Uit de klachten blijkt dat sommige bezoekers de betekenis van dit schilderij niet begrijpen en er aanstoot aan nemen. Dan doet dat afbreuk aan onze taak en daarom hebben we het weggehaald."Het schilderij verdwijnt niet helemaal uit de rechtbank, zegt woordvoerder Schoon. "Het is een mega doek, maar we hebben een plekje gevonden in één van de kantoorruimtes." Hier is het dus niet meer te zien voor publiek, maar wel voor de medewerkers.Een alternatief voor het schilderij op de grote witte lege muur in de rechtbank is er nog niet. "Onze kunstcommissie is gevraagd om te kijken welk schilderij we op de betreffende plaats kunnen ophangen."Schilderij 'Regelrecht' is een doek van kunstenaars Jan en Joep Gierveld dat de gevangen liefde moet verbeelden. "Een vrouw wordt verleid door de duivel maar weet zich gesteund door iemand met het 'recht' in de hand. Bij de nieuwe plek komt ook een toelichting, over de betekenis van het schilderij."