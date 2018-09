Aitoliko geplaagd door gigantische spinnenwebben

In het najaar kun je er bijna niet omheen: spinnenwebben. Maar de gigantische webben die de planten in Griekse plaats Aitoliko bedekken, tarten alle verbeelding. Door het warme weer in West-Griekenland is zo’n 300 meter van de kuststrook volledig bedekt met dik spinrag.De spinnenwebben bedekken de palmbomen, tamarisken, struiken en andere planten die langs de kust groeien. Volgens deskundigen gaat het om een fenomeen dat elk seizoen terugkomt. De webben worden gemaakt door de Tetragnatha-spinnen (strekspinnen), die de enorme nesten bouwen om te paren.Door het warme weer zijn er nu meer spinnen dan anders. En is er genoeg voedsel omdat muggen ook profiteren van de aangename omstandigheden. Inwoners en toeristen klaagden de afgelopen dagen over grote zwermen muggen in Aitoliko.“Het is net alsof de spinnen gebruik maken van deze omstandigheden en een soort feestje vieren. Ze paren, planten zich voort en zorgen voor een nieuwe generatie”, zegt Maria Chatzaki, hoogleraar moleculaire biologie en genetica aan de Democritus Universiteit van Thracië tegen Newsit.gr. “De spinnen zijn niet gevaarlijk voor mensen en veroorzaken geen schade aan de flora en fauna in het gebied. Ze zullen hun feestje vieren en niet lang daarna doodgaan.”