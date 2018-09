Dankzij tekeningen van golfterreinen komt onschuldige man na 27 jaar vrij

Een onwaarschijnlijk verhaal. Valentino Dixon (48 ) zat al 27 jaar onterecht vast voor moord. In zijn cel tekende hij golfterreinen. Die tekeningen he

Zo onwaarschijnlijk is het verhaal niet. Hij is zwart. En het is de VSEn zou hij nu niet een torenhoge vergoeding moeten krijgen?!Maar: mooi dat hij gelukkig is

22-09-2018 18:48:08

Een belangrijk aspect bij de rechtszaken waarbij een onschuldige voor een ernstig strafbaar feit wordt veroordeeld, is de praktijk waarbij de leider van het onderzoeksteam promotie kan maken door moorden op te lossen en ook mensen tegen wie het bewijsmateriaal minimaal is, in de gevangenis te krijgen. Ontlastend bewijsmateriaal wordt bewust weggelaten, alibi's worden niet onderzocht, tussen de verhoren door wordt aan de verdachte zgn. daderkennis medegedeeld. En dan blijkt hij tijdens de verhoren opeens over daderkennis te beschikken. Getuigen die de verdachte rond de tijd van het misdrijf op de plaats delict menen te hebben gezien, blijken later heel goede vrienden van de leider van het onderzoeksteam te zijn geweest. Beschikt de verdachte over een goed alibi voor het tijdstip van het misdrijf, dan wordt opeens dat tijdstip zodanig veranderd dat de verdachte net geen alibi heeft.