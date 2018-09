Van vuile voeten tot vrijpartij op het vliegtuig: deze Instagrampagina zet schaamteloze passagiers in de kijker

Je kent ze wel, die medepassagiers die zich van niets of niemand iets aantrekken.Wel, er bestaat blijkbaar ook een Instagrampagina die dergelijke personen in de kijker zet. Op ‘ Passenger Shaming ’ krijgen ze namelijk hun verdiende plaatsje.De pagina heeft meer dan 679.000 volgers en groeit nog steeds in populariteit. Dat hoeft eigenlijk niet te verbazen, want de foto’s en video’s die er de revue passeren, zijn op zen zachtst gezegd ‘spraakmakend’. Hoog tijd om even te kijken naar enkele ‘leuke’ exemplaartjes. Enjoy!