Aziatische luchtvaartmaatschappij maakt outje met belettering

De Aziatische luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific stuurt een nieuw vliegtuig terug naar de onderhoudsafdeling. De schilders hebben een pijnlijk foutje gemaakt.Bij het beletteren van het vliegtuig zagen zij de 'f' over het hoofd. En daarom prijkt 'Cathay Paciic' op de zijkant van de Boeing 777.De luchtvaartmaatschappij kan er wel om lachen. "Oeps", schrijft Cathay Pacific op Twitter.Hoe de fout kon ontstaan is onduidelijk. Volgens de South China Morning Post is het niet zomaar een typfout, maar een serieuze misser van iemand die het woord 'Pacific' oprecht niet kent."De spatiƫring is te netjes voor een typfout. We gebruiken stencils. Er zou dus een gat op de plaats van de 'F' moeten zitten, vermoed ik", zegt een medewerker van zusterbedrijf Haeco tegen de krant.