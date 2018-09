Vuurtornado in Canada verzwelgt brandweerslang

De Canadese brandweer moest deze zomer hulpeloos toezien hoe een vuurtornado ervandoor ging met hun slang. Het bizarre natuurfenomeen rukte de slang moeiteloos uit de handen van de brandweerlieden."Zoiets heb ik nog nooit gezien", schreef de verbaasde brandweervrouw Mary Schidlowsky over het filmpje dat ze recentelijk plaatste van een brand van vorige maand in de provincie Brits-Columbia.Op de beelden is te zien hoe de brandweermensen tevergeefs proberen te voorkomen dat de vuurtornado hun slang opzuigt. "Onze slang werd meer dan 30 meter de lucht in getrokken en smolt toen."Een van de brandweerlieden gooit nog gefrustreerd een steen richting het natuurverschijnsel.Een vuurtornado is te vergelijken met een waterhoos. Door opstijgende luchtstromingen wordt het vuur draaiend omhoog gezogen.Dit exemplaar was volgens Schidlowsky 60 meter hoog en zorgde er volgens de brandweerlieden voor dat er 45 minuten lang brandende boomstronken in het rond vlogen.