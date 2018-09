Look what the cat dragged in

Katten slepen soms dingen mee naar binnen die ze gevonden of gevangen hebben. Meestal een dood vogeltje of muisje, soms een flinke spin.



In de Engelse stad Bristol heeft een kat een plastic tas meegesleept en naast zijn slapende baasje op bed gelegd. Toen de heer des huizes de volgende ochtend de tas vond, belde hij terstond de politie.



In de tas zaten dertig verpakkingen met vermoedelijk cocaïne en heroïne. De precieze inhoud wordt nog onderzocht.



Het is nog onduidelijk waar de drugs vandaan komen. De politie heeft nog geen aanhoudingen kunnen verrichten.

Reacties

21-09-2018 13:15:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.526

OTindex: 66.431





Laatste edit 21-09-2018 13:15 Wat een originele smoes: geef de kat maar de schuld

21-09-2018 13:21:56 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 629

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S Bron Teletekst... dat dat nog bestaat

21-09-2018 14:54:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.390

OTindex: 65.125

Toch lief, een kat die kadootje's voor je meebrengt!

