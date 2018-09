Amerikaanse man gearresteerd omdat hij fruit tegen zijn achterste wreef

De politie heeft in Virginia een man gearresteerd omdat hij in een winkel etenswaren tegen zijn achterste gewreven zou hebben. De man zou het fruit daarna terug in het schap gelegd hebben.De 27-jarige Michael Dwayne Johnson werd bij de kraag gevat nadat hij betrapt werd door een medewerker van Giant Food Store. De medewerker vertelde aan de agenten dat Johnson 'wat fruit pakte, zijn broek naar beneden trok en het vervolgens tegen zijn anus wreef. Daarna legde hij het fruit gewoon terug op zijn plek.'Johnson wordt nu aangeklaagd voor twee misdrijven: openbare zedenschennis en de vernieling van eigendommen. Volgens het politierapport moest de supermarkt meerdere pallets met etenswaren vernietigen. Het is voorlopig niet duidelijk wat het motief van Johnson was.