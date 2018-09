Kat Grijs na jarenlange vermissing aangetroffen bij McDonalds Zuidoost

Grijs werd jarenlang vermist maar vorige week kreeg de eigenaar van de kat alsnog een verlossend telefoontje. De Dierenambulance vertelde dat iemand Grijs had gevonden bij de McDonald's in Amsterdam Zuidoost.De kat zou midden in de nacht zomaar uit een auto zijn gezet. Degene die Grijs aantrof, heeft daarop de Dierenambulance gebeld.Het dier bleek gechipt te zijn, maar de gegevens waren niet meer actueel. De eigenaar van Grijs was namelijk in de tussentijd verhuisd.Na enig speurwerk is het baasje toch getraceerd. 'Zoals veel katten is Grijs een opportunist; op elke hoek van de straat een ander restaurant om te eten, en om vervolgens niet meer thuis te komen', stelt de Dierenambulance op Facebook.Gelukkig is Grijs nu wel weer herenigd met het oorspronkelijke baasje. 'Een verhaal met een mooi einde!', aldus de Dierenambulance.