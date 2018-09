Wesp veroorzaakt kilometerslange file in Duitsland

Een wesp heeft in de Duitse deelstaat Thüringen voor een kilometerslange verkeersopstopping gezorgd. De bestuurder van een vrachtwagen verloor de macht over het stuur toen hij probeerde het insect te verjagen



Dat zegt de Duitse politie. De truck kantelde vervolgens op de snelweg A4 in de buurt van Gera. De 30-jarige bestuurder raakte daardoor lichtgewond.



Het omgevallen voertuig blokkeerde beide rijbanen, met een file van circa 5 kilometer tot gevolg. De wesp wist vermoedelijk ongedeerd de vrachtwagencabine uit te vliegen, zegt een politiewoordvoerder.

