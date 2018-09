Meer scheepvaart koelt Noordpoolgebied

De zwaveldioxide die schepen uitstoten, ligt aan de basis van dunne wolken die de zon blokkeren.



Doordat het zee-ijs bij de Noordpool smelt wordt het medio deze eeuw mogelijk voor schepen om langs deze alternatieve, kortere route te varen. Dat was voorheen niet mogelijk. De groei van passerende schepen zal evenwel gepaard gaan met toenemende uitstoot van gassen.



Verrassenderwijs heeft dit als gevolg dat het poolgebied tegen het eind van de eeuw afkoelt. Zo blijkt uit computermodellen. "Dat is een onverwacht resultaat", zegt Scott Stephenson van de universiteit van Connecticut in een artikel in Geophysical Research Letters.



De verhoogde emissies zijn gekoppeld aan een stijging van zwarte koolstofdeeltjes in de lucht, die op hun beurt neerslaan op sneeuw en ijs. Dat vermindert de reflectie van de zon waardoor de oppervlakte opwarmt. Maar aan de andere kant worden ook deeltjes zwaveldioxide de lucht ingegooid door de schepen die veelal stookolie als energiebron gebruiken.



Deze deeltjes vormen in de lucht druppels die samenklitten tot dunne wolken en verhinderen voor een deel dat zonnestralen de aarde bereiken. "Daarom zie je vaak sporen in de lucht achter schepen, net als bij vliegtuigen".



De milde afkoeling van het Arctisch gebied door dit effect is echter niet in staat om de globale opwarming te minderen, benadrukt de geograaf.

Reacties

20-09-2018 14:28:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.303

OTindex: 19.525

Daarom moeten schepen tegenwoordig hoe langer hoe meer zwavelarme brandstof verstoken. Anders koelt het klimaat teveel af...

20-09-2018 16:47:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.698

OTindex: 29.454

@Emmo :

jij begrijpt het jij begrijpt het

20-09-2018 17:35:00 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.374

OTindex: 30.990

@Emmo : want we moeten aan de klimaatontkenners wel bewijzen dat niet zij, maar wij gelijk hebben.

20-09-2018 17:51:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.303

OTindex: 19.525



We moeten allemaal voor veel warmtepompen installeren met een rendement van ca 140%. Die dingen draaien op elektriciteit dat in een kolencentrale wordt opgewekt met een rendement van op zijn best 46%. 1,4 x 0,46 geeft een totaalrendement van 64%. Daar gaan nog eens de leidingverliezen (+/- 10%) vanaf. Op zijn best dus een rendement van 60%.

Dat allemaal ter vervanging van de HR-keteltje met een rendement van ca 95%.



Allemaal omdat het zo goed is voor het milieu. @Sjaak : Net dat "van het gas af".We moeten allemaal voor veel warmtepompen installeren met een rendement van ca 140%. Die dingen draaien op elektriciteit dat in een kolencentrale wordt opgewekt met een rendement van op zijn best 46%. 1,4 x 0,46 geeft een totaalrendement van 64%. Daar gaan nog eens de leidingverliezen (+/- 10%) vanaf. Op zijn best dus een rendement van 60%.Dat allemaal ter vervanging van de HR-keteltje met een rendement van ca 95%.Allemaal omdat het zo goed is voor het milieu.

