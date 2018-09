Venezolaans duo riskeert 20 jaar cel omdat ze ezel Maduro noemen

Twee Venezolaanse brandweerlui zijn beschuldigd van "haatzaaien". Hun misdaad: een ezel vernoemen naar het staatshoofd, president Maduro. Een video waarin ze een ezel aanspreken met "Maduro" ging viraal.De twee brandweermannen, Ricardo Prieto (41) en Carlos Varon (45), werden woensdag in de westelijke stad Merida opgepakt op bevel van een militaire rechtbank. Ze zitten vast in voorlopige hechtenis en worden beschuldigd van "haatzaaien". Daarop staat in principe een straf van 20 jaar cel, verklaart woordvoerder Fernando CermeƱo van de lokale mensenrechten-ngo Foro Penal. In een video die viraal ging op internet, is te zien hoe de twee mannen een ezel aan een teugel voorttrekken door hun brandweerkazerne. Terwijl ze het dier filmen, roepen ze onder meer dat ze "president Maduro met alle eer ontvangen". Volgens de ngo Foro Penal beroept de rechtbank zich op een wet die vorig jaar door het Venezolaanse parlement werd gejaagd. Volgens de oppositie dient de wetgeving enkel om tegenstanders van het regime en kritische media de mond te snoeren.