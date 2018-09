Fortnite zorgt voor honderden Britse echtscheidingen

Over heel de wereld beleven heel wat gamers plezier aan Fortnite. Maar nu blijkt dat sommigen toch te veel tijd spenderen aan het spel. In Groot-Brittanniƫ vroegen al zo'n tweehonderd wederhelften daarom de scheiding aan.



Divorce Online maakte deze week bekend dat bij de scheidingsverzoeken in 2018 (4.665 stuks tot dusver) grofweg vijf procent als reden opgaf dat de partner verslaafd was geraakt aan Fortnite.



De onlinescheidingsdienst ziet dit niet als een verrassing. 'Verslavingen aan drugs, alcohol en gokken zijn vaak genoemde redenen voor een scheiding. Met de nieuwe digitale revolutie zijn er nieuwe verslavingen bijgekomen. Daaronder vallen online pornografie, online gaming en sociale media.'



Het is niet duidelijk of het ook gaat om het geld dat aan Fortnite gespendeerd wordt. Het spel kan gratis gespeeld worden, maar je kan kiezen om bijvoorbeeld battlepasses te kopen. Wie verslaafd is, zal vermoedelijk ook snel daar wat geld aan opmaken.

Reacties

20-09-2018 09:22:26 Emmo

Stamgast



Iets zegt me dat deze huwelijken toch al niet buitengewoon hecht waren.

20-09-2018 09:52:20 botte bijl

Stamgast



wanhopige singles, ga Fortnite spelen, daar zijn pasgescheiden partners te vangen

