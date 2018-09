Roomse waarzegger kondigde kerkbrand Amstelveen aan

Zondag brandde de monumentale Urbanus-kerk in Amstelveen af. De brandweer denkt dat de oorzaak kortsluiting was, maar Adrie Streefland, een man die zich 'zwaar rooms' noemt, weet dat het door de goddeloosheid komt. Er is reden naar hem te luisteren: hij wist van de brand voor die was begonnen. Hij kondigde in mei al aan dat er een Urbanuskerk in de buurt van Amsterdam zou afbranden.Streefland schreef toen dat brand van een kerk te verwachten was in een van de vier Urbanuskerken in de regio Amstelland. Dat schreef hij in een waarschuwende brief aan de Nederlandse bisschoppen, in een oproep zich achter de huidige paus te scharen.Streefland liet maandagavond aan het Nederlands Dagblad weten inderdaad 'de brand verondersteld te hebben', al zegt hij deze niet zo snel te hebben verwacht. Maar hij beklemtoont niets met de brand zelf van doen te hebben. "Ik ben zaterdag niet bij die kerk geweest en ik heb ook geen handlanger gestuurd."Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de brand is ontstaan door kortsluiting in de meterkast.