Worstelwedstrijd voor dwergen afgelast na kritiek

Een groep worstelende dwergen zal een andere zaal moeten zoeken voor hun shows. Een Britse vereniging uitte kritiek op het evenement wat leidde tot drie afgelaste shows.De worstelende artiesten kregen het aan de stok met de Britse vereniging voor mensen met dwerggroei, The Restricted Growth Association (RGA). De organisatie vond dat de wedstrijden een sterke gelijkenis hadden met de freakshows van vroeger. Zo zouden de dwergen dienen als uitlachmateriaal en stimuleert het geweld tegenover mensen met dwerggroei. Ook vonden ze het woord 'dwerg' op affiches aanstootgevend.De aantijgingen zorgden ondertussen voor drie geannuleerde shows en dat stoot dan weer de leden van het Extreme Dwarfanators Wrestling tegen de borst. "Wij dreigen twee weken loon mis te lopen en dat allemaal omdat iemand zegt wat we wel en niet mogen doen. Het is pure discriminatie". De EDW sleept daarom de The Restricted Growth Association voor de rechter.De RGA is vooral boos omdat het imago door de worstelwedstrijden wordt besmeurd. "Hoewel de artiesten zelf voor dit evenement kiezen, worden anderen met dwerggroei ook door stereotypering getroffen.". De worstelende dwergen hebben alvast één iemand aan hun kant. "Als je het leuk vindt, ga dan kijken. Raakt het je, blijf dan thuis", aldus James Lusted, een Brits provincieraadslid met dwerggroei.