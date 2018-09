'Racistische' make-up artist wint award

HAARLEMMERMEER - Bijna was visagiste Annemieke Tip uit de wedstrijd van de Make-up Awards gestapt. Haar werk werd door sommige mensen bestempeld als 'racistisch' en ze ontving heftige bedreigingen. Ondanks die tegenslagen zette ze toch door, en zondag won ze tijdens de finale de publieksprijs.



"Geweldig", zegt de Hoofddorpse. "Ik was al heel blij dat ik genomineerd was. Ik heb gezien hoeveel mensen achter mij staan. Hoeveel positiviteit er ondanks alles toch in Nederland is. Ik hoop gewoon dat we daar mee verder kunnen gaan. En dat kunnen vasthouden."



Haar inzending bij de Make-up Awards werd genomineerd door de jury, maar viel niet bij iedereen in de smaak, omdat het racistisch zou zijn. Via sociale media, maar ook telefonisch, kreeg ze meerdere bedreigingen. Annemieke besloot het tegendeel te bewijzen en door te gaan met de wedstrijd.



Zondag werden er twee prijzen uitgereikt. De Make-up Award won ze niet, maar de stem van het publiek was overtuigend: met 7.700 stemmen won ze de publieksprijs.



Annemieke moet nog bijkomen van de heftige gebeurtenissen. Tijdens het interview wordt het haar ook even te veel. "Het was heel heftig. Alles bij elkaar. Ik wil er niets negatiefs meer over zeggen. Ik hoop gewoon dan we er met z'n allen iets van leren. Ik ben er erg trots op en wil alle mensen bedanken voor hun steun."

Reacties

19-09-2018 15:11:09 Tarrel

Senior lid

Vond van wat ik gezien heb het er erg mooi(bijna kunst) uit zien.



19-09-2018 15:32:18 Sjaak

Moderator



Het was ook waanzin om alle bruine make-up meteen maar racisme te noemen. Gelukkig gaat niet iedereen daar uit pure omzichtigheid in mee.

19-09-2018 16:13:01 botte bijl

Stamgast



gelukkig was het publiek verstandiger

19-09-2018 16:54:19 allone

Oudgediende



ik denk dat ze mede dankzij alle negatieve aandacht de publieksprijs gewonnen heeft...

