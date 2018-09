Wirwar van eekhoornstaarten ontrafeld

Medewerkers van een natuurcentrum in de Amerikaanse staat Wisconsin zijn erin geslaagd vijf jonge eekhoorns uit een benarde situatie te halen: in het nest waren hun staarten verward geraakt, samen met lang gras en plastic dat was gebruikt als nestmateriaal.De dieren werden afgelopen week door de vinder afgeleverd bij het centrum. "Je kunt je voorstellen hoe beweeglijk en onhandelbaar (en bijtgraag!) deze bange, wanhopige bal eekhoornenergie was", schrijft de organisatie op Facebook."Het was onmogelijk te zien wie bij welke staart hoorde en we maakten ons zorgen omdat de gebrekkige bloedtoevoer al tot weefselschade begon te leiden."De dieren werden verdoofd en in 20 minuten tijd werden met een schaar zorgvuldig de klitten weggeknipt. Schade aan de staarten moest zo veel mogelijk worden voorkomen, omdat de eekhoorns die nodig hebben voor balans en warmte. Dat zou de dieren in het wild fataal kunnen worden.De operatie is geslaagd. Twee van de vijf hielden er een haveloze staart aan over, maar de dieren maken het goed. Wel wordt nog gecontroleerd of hun avontuur niet permanente schade heeft veroorzaakt.