Plantenasiel in Zeist geopend

In Zeist is een plantenasiel geopend. Mensen kunnen er hun tuinplanten brengen, een ander kan ze vervolgens gratis overnemen. In het plantenasiel zijn alle planten welkom, maar wel in een pot zodat ze het een tijdje kunnen uithouden.



Volgens de initatiefnemers past het plantenasiel heel goed in deze tijd, omdat hergebruik duurzaam is en planten ook een kans moeten hebben op een tweede leven.



Het plantenasiel is iedere woensdag- en zondagmiddag open.

Reacties

Laatste edit 18-09-2018 14:38 Alleen voor tuinplanten?Ik heb jaren geleden al kamerplanten gebracht naar het plantenasiel in Zwolle . Mooi dat dit soort initiatieven kennelijk aanslaan.

