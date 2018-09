Koploper marathon Colombia aangereden door auto

Domme pech voor een Keniaanse atleet die deelnam aan een halve marathon in Colombia. Op slechts anderhalve kilometer van de finish werd hij geschept door een auto. Joseph Kiprono lag toen nog op kop.Kiprono (30) had de 21,1 kilometer lange hardloopwedstrijd in Medellí­n drie jaar geleden al eens gewonnen en tot de aanrijding leek het hem ook dit jaar te gaan lukken. De automobilist zou een wegafzetting hebben genegeerd.