Gigantisch project moet Antarctica redden

Het noordpoolijs smelt steeds sneller weg, maar nu denkt een onderzoeksteam een oplossing te hebben gevonden: kunstmatige eilanden, enorme pompen en onderwaterdammen moeten het smelten stoppen.



Het ijs op de Noordpool smelt in een onrustbarend tempo. Daarom is een onderzoeksteam van de universiteit van Lapland in Finland technische projecten gaan uitdenken die moeten voorkomen dat gletsjers de zee in glijden en smelten.



Als voorbeeld gebruikten de onderzoekers de gletsjer bij Pine Island in het westen van Antarctica. Die glijdt weg met een snelheid van 4 kilometer per jaar.



Aan de kust raakt hij zijn grip op de bodem kwijt, waarna hij als een grote ijsschots de zee op gaat. Vervolgens begint hij te smelten, en daar willen de onderzoekers nu een stokje voor steken.



Verschillende projecten moeten de ijsschots beschermen en stabiliseren en de beweging van de gletsjer afremmen.



De idee├źn gaan van pompstations die de waterlaag onder de gletsjer moeten wegpompen tot onderzeese dammen die moeten voorkomen dat warme zeestromingen in contact komen met de ijsschots.



Volgens de onderzoekers hoeven de projecten maar op een paar trajecten langs Antarctica en Groenland te worden doorgevoerd voor een merkbaar effect.



Zo verloopt 90 procent van de beweging van het ijs richting de kust van Antarctica via ijsstromen die nog geen 100 kilometer breed zijn. Datzelfde geldt voor 50 procent van de ijsmigratie op Groenland.



De wetenschappers realiseren zich dat het uitvoeren van projecten in de papieren gaat lopen, maar denken dat de kosten opwegen tegen wat de wereld kwijt is als we niets doen. Volgens verschillende prognoses zal het waterpeil van de zee tegen het jaar 2100 met 0,5 tot 2 meter gestegen zijn.



Een onderwaterdam moet ervoor zorgen dat het water rond het ijs koud blijft. Tegelijkertijd wordt de beweging van het ijs richting zee afgeremd door een kunstmatig eiland en door boringen.

Reacties

18-09-2018 12:16:26 Emmo

En

En waar in de vrede is "het westen van Antarctica"? Zowel de noordpool als de zuidpool hebben geen west of oostzijde.

Bovendien, gletsjers die in zee uitkomen kalven constant af. Dat is een natuurlijk proces. Ik ben verward. Gaat het nu over Arctica (de noordpool) of over Antarctica (de zuidpool)? In het artikel worden de begrippen door elkaar gebruikt. Groenland bijvoorbeeld ligt dichterbij de noordpool dan bij de zuidpool...En Pine Island ligt in Florida.En waar in de vrede is "het westen van Antarctica"? Zowel de noordpool als de zuidpool hebben geen west of oostzijde.Bovendien, gletsjers die in zee uitkomen kalven constant af. Dat is een natuurlijk proces.

18-09-2018 12:24:50 SamuiAxe

Was verrekte koud!



Overigens is er wel degelijk een Pine Island Glacier! Maar laat die nou net op Antarctica liggen, niet op de Noordpool..



Al met al een bijzonder slecht stukje journalistiek, resulterend in een onnozel artikel..



. Laatste edit 18-09-2018 12:35 @Emmo : Sterker, een gedeelte van Groenland ligt zelfs binnen de Noordpoolcirkel, dus op de Noordpool. Ik heb daar de Russel-Glacier bezocht en ben dus officieel op de Noordpool geweestWas verrekte koud!Overigens is er wel degelijk een Pine Island Glacier! Maar laat die nou net op Antarctica liggen, niet op de Noordpool..Al met al een bijzonder slecht stukje journalistiek, resulterend in een onnozel artikel..

18-09-2018 12:46:52 venzje

: Dat 'westen van Antarctica' is inderdaad iets wat ik ook nog nooit heb kunnen plaatsen. Westelijk van wat? Gletsjers op de Noordpool die de zee inglijden? @Emmo : Dat 'westen van Antarctica' is inderdaad iets wat ik ook nog nooit heb kunnen plaatsen. Westelijk van wat?

18-09-2018 13:55:22 omabep

@Emmo :

: Van het oosten, denk ik Quote @venzje : Van het oosten, denk ik

