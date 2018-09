Haarloze mannenclub organiseert touwtrekken voor kaalkoppen

Kaal worden klinkt als de nachtmerrie van vele mannen, maar in Japan gaan ze er positief mee om. Een kale mannenclub organiseert er elk jaar een wedstrijdje touwtrekken voor de haarlozen onder hen.Het is een teken van ouderdom dat veel mannen meemaken: ze worden kaal. In de Japanse stad Tsuruta wilden ze de heren een hart onder de riem steken en daarom werd in 1989 de ‘kale mannenclub’ opgericht. 29 jaar later hebben ze 65 leden uit alle hoeken van Japan. Om de club extra leuk te maken, besloten ze ook een evenement met olympische disciplines te organiseren.De sporten variëren van ‘wie is dit hoofd’, waarbij iemand zijn hoofd door een gat in de muur steekt en de andere dan de kruin moet raden, tot ‘touwtrekken voor kalerds’. Deze laatste discipline lokt de meeste bezoekers. In deze sport moeten twee mannen een zuignap op hun haarloze bol plakken. Daarna hangen ze vast met een koord met in het midden een vlag. Wie als eerste de vlag naar zijn kant trekt wint, als de zuignap er ondertussen afgaat ben je bij voorbaat verloren.De leider van de gekke bende is Teijiro Sugo en de man heeft grote ambities. Hij hoopt het touwtrekken voor kale mannen ook op wereldniveau te kunnen organiseren.