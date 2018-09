Hond beschermt baasje iets te goed

Een hond in de plaats Bladel in Noord-Brabant beschermde zijn baasje zó goed, dat hulpverleners niet bij haar konden komen. De vrouw had een wond aan haar hoofd.Agenten en ambulance-mensen wilden haar te helpen, maar de hond liet hen niet bij haar in de buurt komen.Ambulancemensen probeerden de hond weg te lokken met een stok. Uiteindelijk lukte het om de vrouw in de ambulance te leggen. Zij is naar het ziekenhuis gegaan. De hond is teruggebracht naar huis.