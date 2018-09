DierenPark Amersfoort stopt met privacymaskers

DierenPark Amersfoort is al na een paar dagen gestopt met de proef om privacymaskers met dinoprint uit te delen aan bezoekers die niet herkenbaar op de foto willen.Het plan van de dierentuin stuitte deze week op veel kritiek en onbegrip. Het idee bereikte zelfs de internationale media, waaronder The Daily Mail. "Privacy is natuurlijk een veelbesproken onderwerp, maar dat onze dinomaskers zoveel losmaakten, daar stonden wij van te kijken. Het overgrote deel van Nederland kwam net als wij tot de conclusie dat dinomaskers niet dé oplossing zijn om de privacy te beschermen", aldus een woordvoerder van de dierentuin. Volgens haar is de pilot niet stopgezet vanwege de ophef.DierenPark Amersfoort gaf eergisteren, na het bekendmaken van de proef, meerdere keren aan dat het niet om een grap of stunt ging. Vandaag zegt de woordvoerder dat de pilot ook een "dikke knipoog was naar de dino-activiteiten in de dierentuin".Op Instagram, Twitter en Facebook kwam DierenPark Amersfoort er de laatste dagen niet best vanaf. Veel mensen vonden de pilot overdreven.