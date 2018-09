Leerlingen donkerder gemaakt op promotiefoto Franse kunstacademie

Een particuliere kunstacademie uit de Franse stad Lyon heeft excuses aangeboden vanwege een schoolfoto waarop het uiterlijk van studenten is bewerkt. Op de aangepaste versie is de huidskleur van een aantal mensen donkerder dan op het origineel.De foto verscheen op een website bedoeld om Amerikaanse studenten te werven voor een nieuwe vestiging van de Émile Cohl-academie in Los Angeles. De kunstacademie zegt dat studenten de leiding erop wezen dat ze er anders uit zagen op de promotiefoto.Ook waren er zwarte studenten in de afbeelding gephotoshopt.Volgens de school uit Lyon is het Amerikaanse reclamebureau dat was ingehuurd om de naamsbekendheid te vergroten verantwoordelijk voor de bewerking.De kunstacademie zou hier niet van op de hoogte zijn gesteld. "Het spreekt voor zich dat wij het niet eens zijn met wat er is gebeurd", staat in een verklaring. "We verzekeren jullie dat we geen foto's hoeven te manipuleren om te laten zien dat we openstaan voor allerlei soorten mensen."De foto is inmiddels van de website verwijderd.