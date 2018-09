Pianist geeft snelwegconcert tijdens monsterfile op A8

ZAANDAM - Normaal gesproken is in de file staan absoluut geen pretje. Maar de automobilisten die zondag twee uur lang stilstonden voor een kapotte brug in de A8 kijken ongetwijfeld positiever terug op het fileleed. Muzikant Mark Kirkenier trok namelijk zijn piano tevoorschijn en gaf een heus snelwegconcert."Het was een once in a lifetime experience", vertelt Mark aan NH Nieuws. De pianist was onderweg van Almere naar een optreden in Schagen, toen hij vlak voor de brug over de Zaan achteraan in de file moest aansluiten. "Ik heb daar drie kwartier om mij heen staan kijken. Ik ging mijn optreden missen, dus ik dacht: waarom niet hier?"Niet veel later haalde Mark zijn piano uit zijn auto en plaatste het instrument midden op de snelweg. Dit tot genoegen van andere filerijders. "Ze kwamen overval vanuit de file aangelopen", vervolgt de muzikant. "Je zit je daar toch maar een beetje te vervelen en te irriteren in die file. Iedereen wilde ook op de foto."In het dagelijks leven is Mark zorgpianist en speelt hij in verzorgingstehuizen of met mensen met een verstandelijke beperking. "Dit was wel echt een unieke ervaring", zegt Mark, die overweegt zijn Linkedin-profiel aan te passen. "Ik kan mij nu ook snelwegpianist noemen."De snelweg is wel vaker het toneel van vreemde file-activiteiten. Zo besloot een voetbalteam vorig jaar om alvast de warming-up te beginnen op de vluchtstrook, toen bleek dat de file nog wel even zou duren. En een slimme visboer gooide rond etenstijd zijn kraam open om alle hongerige filerijders van een avondmaal te voorzien. "Het stond rijendik aan de kraam", vertelde hij na afloop tegen NH Nieuws.Tot een 'echt' snelwegconcert kwam het overigens niet. Omdat de piano van Mark op stroom werkt, kwam er geen geluid uit. "Ik hoopte nog dat er iemand in de file stond met een aggregaat. Maar uiteindelijk is het dus een snelwegluchtconcert geworden."Na twee uur kwam de politie om het stilstaande verkeer van de snelweg te begeleiden. 'Ingrijpen' bij het optreden van Mark was niet nodig. In tegendeel, want een van de agenten nam zelfs plaats achter de piano. "Ze keken eerst vreemd op, maar de agenten vonden het ook geweldig."