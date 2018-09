Taakstraf voor ambtenaar die na ontslag vanuit huis rioolsysteem saboteerde

Een oud-rioolbeheerder van de gemeente Lopik is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, omdat hij na zijn ontslag moedwillig het rioolsysteem in de war heeft geschopt.



Toen zijn dienstverband al was beƫindigd, logde hij vanuit huis volgens de rechter meerdere keren in op de server van de rioolwatervoorziening.



De 41-jarige man wiste onder meer ruim 8000 bestanden van de server, waardoor de rioolinstallatie niet goed meer aangestuurd kon worden. Een andere keer zette hij de afsluiters van het riool dicht en de pompen aan. De storingsmelding die daarvan het gevolg was, klikte hij weg. "Hierdoor had veel schade aan de rioleringspompen en leidingen kunnen ontstaan", aldus de rechter.



De man logde in op de server via een laptop van de gemeente die hij na zijn ontslag niet had teruggegeven. Hij bezat inloggegevens waarmee hij op de server kon komen, ook al was zijn eigen account na het ontslag opgeschort.



Volgens RTV Utrecht was de man ontslagen bij de gemeente, omdat hij naast zijn gemeentewerk onder een andere naam werkzaamheden deed voor een rioolonderhoudsbedrijf. Hij zou dat bedrijf ook opdrachten hebben verstrekt.



Er loopt daarom ook nog een fraudeonderzoek naar hem. De bestanden die hij wiste, zouden belastende informatie over hem hebben bevat.



Het IP-adres waarmee de man inlogde op de server leidde uiteindelijk naar hem. Verder werd in zijn woning een briefje gevonden met gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee is ingelogd.

Reacties

15-09-2018 19:27:50 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 154

OTindex: 2

@De_Paus: naar ik begrijp van het link is het alleen makkelijk om je eigen private IP settings aan te passen. Public IP kan niet zomaar gewijzigd (wel gemaskeerd) worden en dat is hetgeen waarmee je getraceerd wordt.



Vind persoonlijk de straf laag als het zoveel schade had kunnen veroorzaken. Vind hierbij de intentie belangrijker dan de daadwerkelijke uitkomst van zijn handelen.

15-09-2018 19:57:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.579

OTindex: 29.393

nu men ziet hoe handig hij is met dat systeem, krijgt hij vast zijn baan weer terug

15-09-2018 21:51:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.471

OTindex: 66.327

hij mag dan wel handig zijn met het systeem, maar betrouwbaar is hij zeer zeker niet @botte_bijl:hij mag dan wel handig zijn met het systeem, maar betrouwbaar is hij zeer zeker niet

15-09-2018 22:17:19 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.160

OTindex: 55

. Wat ik zeer appart vind is dat hij dat laptop niet direct bij zijn ontslag moest inleveren. Dus als ik het goed begrijp kon hij die laptop gewoon houden als hij niet zo dom was geweest. @botte_bijl: als hij jarenlang met dat systeem heeft gewerkt is het niet meer als normaal dat hij er handig mee kan omgaan. Wat ik zeer appart vind is dat hij dat laptop niet direct bij zijn ontslag moest inleveren. Dus als ik het goed begrijp kon hij die laptop gewoon houden als hij niet zo dom was geweest.

15-09-2018 22:48:06 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.949

OTindex: 855





Hier was een stevige VPN zoals NordicVPN of ExpressVPN op zijn plaats geweest. @De_Paus: Denk niet dat hij detectie met zo'n licht free software proggie had kunnen voorkomenHier was een stevige VPN zoals NordicVPN of ExpressVPN op zijn plaats geweest.

15-09-2018 23:07:43 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.637

OTindex: 10.920

S @SamuiAxe Daar heb je gelijk in. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat de man zelfs niet de minste moeite had genomen om zijn identiteit te verbergen. Het was ook niet slim om "vanuit huis" (zijn eigen woning) in te loggen op de server van de gemeente. Hij had met een speciaal voor dit doel gekocht simpel mobiel toestel (dat nergens geregistreerd staat) via de openbare wifi van een groot winkelcentrum kunnen inloggen. En de volgende keer met een ander toestel op een andere plaats. En het is stom om de inlogcodes zo te bewaren dat ze gevonden kunnen worden.

15-09-2018 23:27:11 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.949

OTindex: 855

@De_Paus: Helemaal mee eens! Hij is gewoon een domme man die domme dingen gedaan heeft..

