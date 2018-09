OM ziet vriendendienst aan asielzoeker als mensenhandel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 43-jarige vrouw uit het Duitse Emden een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist wegens mensensmokkel.



De vrouw bracht vanuit haar woonplaats Emden in januari 2017 een man naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel waar hij asiel aanvroeg. De vrouw verklaarde in de rechtszaal dat ze niet wist dat ze zich schuldig had gemaakt aan een strafbaar feit. ,,Had ik het wel geweten, dan had ik het niet gedaan’’, hield ze de rechters geëmotioneerd voor.



Ze vertelde dat de man een kennis was, iemand die ze nog kende vanuit haar jeugd in Georgië. Zij had zich gevestigd in Duitsland waar ze werkt in de ouderenzorg. Op een dag meldde de kennis van vroeger zich. Hij vertelde dat hij naar Nederland wilde om vrienden te bezoeken.



De verdachte: ,,Ik wilde naar IKEA in Groningen en stelde voor hem te brengen met mijn auto. Ik kreeg een adres van hem. Ik wist niet dat ik hem moest afzetten bij een asielzoekerscentrum.’’



Volgens de officier van justitie kan een vriendendienst ook mensenhandel zijn. ,,Bij mensenhandel denken we aan de Middellandse Zee, de bootjes en mensen die verdrinken. Maar er bestaan ook minder ernstige vormen van mensenhandel.’’



De kennis beschikte niet over een verblijfsvergunning van een Europees land. Zijn gang naar Nederland was illegaal en daarmee strafbaar en de verdachte is hem daarbij behulpzaam geweest, aldus het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie heeft de vrouw tegenstrijdige verklaringen afgelegd en klopt haar verhaal niet. Dat de strafeis beperkt blijft tot een voorwaardelijke straf (vooral een waarschuwing) komt omdat er geen aanwijzingen zijn dat de vrouw er geld aan heeft verdiend.



Advocaat Fred Kappelhof hield de rechters voor dat de ,,sticker van mensenhandelaar niet past op de deze verdachte’’. Volgens de advocaat kan de vrouw niets worden verweten. ,,En misschien is het wel andersom, is er misbruik gemaakt van haar hulpvaardigheid.’’



De mensenhandelkamer van de rechtbank Noord-Nederland doet over een kleine twee weken uitspraak.

Reacties

15-09-2018 17:51:51 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.637

OTindex: 10.920

S In de bak met die mevrouw. Wat, geen plaats, nou ja, laat die arme meneer Holleeder maar vrij, dan kan zij in die cel worden opgesloten.

15-09-2018 19:55:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.579

OTindex: 29.393

smokkel en mensenhandel het wordt tijd dat die rechter het verschil leert tussen mensenen mensen

15-09-2018 21:31:08 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.249

OTindex: 7.464

Quote:

..Duitse....

en....

Quote:

Had ik het wel geweten, dan...

Ich habe es nicht gewusst.. en....Ich habe es nicht gewusst..

15-09-2018 22:23:51 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.160

OTindex: 55

@De_Paus: holleeder hoort eigenlijk ook vrijgelaten worden. Dat is zo'n vriendelijke man gewoon een top gozer. Ben ik helemaal met je eens.

