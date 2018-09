School vraagt toestemming om kinderen te slaan

Op een school in Georgia in de Verenigde Staten hebben de leraren een wel heel vreemd verzoek aan de ouders van de leerlingen. Zij hebben namelijk toestemming gevraagd om de leerlingen , die tussen de vijf en vijftien jaar oud zijn, te slaan met een stuk hout van zo'n zestig centimeter.



Het slaan zou slechts plaatsvinden nadat een leerling drie keer een regel heeft overtreden. Dit schrijft The Georgia School for Innovation and the Classics in een brief aan de ouders. Verder zou de leerling in kwestie hooguit drie keer per straf geslagen morgen worden.



Volgens de BBC staat in de brief ook beschreven dat de straf zal plaatsvinden in een kantoor, en achter gesloten deuren. De klappen zullen worden gegeven op de kont van de leerling.



Georgia is een van de twintig staten van Amerika waar geweld als straf is toegestaan. "Op deze school nemen we discipline erg serieus", aldus Jody Boulineau, toezichthouder op de school. "Het is gewoon een extra tool die we kunnen gebruiken om de discipline hier aan te scherpen."



Tot nu toe zou een derde van de ouders toestemming hebben gegeven voor de straf. Kinderen van ouders die geen toestemming hebben gegeven worden, als zij voor de derde keer een regel overtreden, geschorst.

15-09-2018 13:53:50 merlinswit

Mijn kinderen zouden terug mogen slaan. vol in het gezicht....



15-09-2018 14:03:32 allone

: mét een stuk hout, toch?!! Pfff. Terug naar de Middeleeuwen? Of erger, misschien beledig de Middeleeuwers? @merlinswit : mét een stuk hout, toch?!!

15-09-2018 14:33:56 botte bijl

pedagogen zouden anno nu beter horen te weten

wat bij mij altijd wel indruk maakte, was een tekst overschrijven die ging over wat ik -in de ogen van volwassenen- fout had gedaan. niet dat ik dan overtuigd was, maar het maakte indruk 50 jaar geleden, toen ik kind was, toen gold kinderen slaan als opvoedkundige maatregel als een vorm van onmacht. bij mij hielp het dan ook nooit, net als het donkere hok waar mijn buurkinderen in werden opgesloten....pedagogen zouden anno nu beter horen te wetenwat bij mij altijd wel indruk maakte, was een tekst overschrijven die ging over wat ik -in de ogen van volwassenen- fout had gedaan. niet dat ik dan overtuigd was, maar het maakte indruk

15-09-2018 14:42:55 merlinswit

@allone : Als dat stuk hout een baseball knuppel is.

