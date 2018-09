Man heeft na 45 jaar eindelijk een penis

Een Britse man die zonder penis werd geboren, heeft na 45 jaar en voor meer dan 50.000 euro een bionische penis gekregen. Het nieuwe geslachtsdeel werd gemaakt van zijn eigen huid.



Andrew Wardle werd geboren met een blaas-exstrofie, een zeldzame geboorteafwijking waardoor de blaas zich buiten zijn lichaam vormde. Dit betekende ook dat Andrew geboren werd zonder penis. De 44-jarige man onderging als kind een operatie om een stoma, een kunstmatige uitgang, te creëren. Maar desondanks kreeg Andrew problemen aan zijn nieren.



Ook mentaal had Andrew het zwaar, maar in 2012 kreeg hij terug een sprankeltje hoop toen hij urologist Dan Wood ontmoette. “Dan vertelde mij dat hij een nieuwe blaas voor mij kon maken en dat bevriende chirurg voor een nieuwe penis zou zorgen”, zegt Andrew aan Daily Mail. “Ik kon het eerst niet geloven dat er eindelijk een oplossing voor handen was.”



Uit de voorarm van Andrew werd de huid gehaald voor zijn bionische penis. “Mijn arm was gezond, dus ze hebben heel wat vel kunnen gebruiken. Ik ben dan ook zeer tevreden over de lengte van mijn heerschap”, grapt de man.

Reacties

15-09-2018 09:39:43 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.946

OTindex: 855

Ja, dat kan wel zijn, maar een orgasme kan de beste man niet krijgen. In feite is het niet meer dan een handig stuk gereedschap geworden. Wel fijn natuurlijk dat hij van de stoma af is, dat wel..

15-09-2018 10:13:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.468

OTindex: 66.324

@SamuiAxe : ik denk dat hij allang blij is dat hij kan plassen, en een beetje meer 'normaal' is. Na 45 jaar zal die orgasme niet zijn belangrijkste zorg zijn

15-09-2018 10:17:48 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.946

OTindex: 855

@allone : Dat zeg ik! Hij heeft i.i.g. iets om mee te kunnen plassen en hij is verlost van die vermaledijde stoma. Ik reageerde omdat hij zogenaamd nu, (volgens eigen zeggen), een flinke lul heeft. En dan denk ik, "Ja vader, maar je kunt er enkel mee plassen"..

15-09-2018 11:49:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.573

OTindex: 29.388

na 45 jaar, en verderop in het artikel staat dat hij 44 is. hoe zit dat

15-09-2018 11:54:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.310

OTindex: 64.935

Quote:

Uit de voorarm van Andrew werd de huid gehaald



En waarom juist die voorarm? (Wat dat ook moge zijn)

Nou omdat daar de voorhuid zat he! En waarom juist die voorarm? (Wat dat ook moge zijn)Nou omdat daar de voorhuid zat he!

15-09-2018 11:55:44 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.089

OTindex: 1.414

@Mamsie ,

Jij hebt er verstand van. Jij hebt er verstand van.

15-09-2018 13:05:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.468

OTindex: 66.324

@Mamsie :

Quote:

Uit de voorarm van Andrew werd de huid gehaald



En waarom juist die voorarm? (Wat dat ook moge zijn)

Nou omdat daar de voorhuid zat he! QuoteEn waarom juist die voorarm? (Wat dat ook moge zijn)Nou omdat daar de voorhuid zat he!



waarschijnlijk werkt het niet goed met de achterarm.. waarschijnlijk werkt het niet goed met de achterarm..

15-09-2018 13:40:38 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.341

OTindex: 30.930

@Mamsie : Uit de achterpoot zou veel minder overlast voor hem geven denk ik.

15-09-2018 14:02:33 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.684

OTindex: 2.915

@Mamsie : De voorarm is het stukje huid aan boven de pols aan de handpalm zijde. Blijkbaar is dat een stuk huid waar verhoudingsgewijs makkelijk een beetje opgerekt kan worden met een ballon. Normaal gebruiken ze een stuk huis uit de buik, maar daar zat de stoma al. De huid op de benen en bovenarmen is strakker en wordt meer gebruikt, waardoor bij het inzetten van een ballon spieren en pezen beschadigt kunnen raken.

15-09-2018 14:04:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.468

OTindex: 66.324

@merlinswit : mij lijkt juist dat stukje bij de pols vreemd: daar zitten zoveel grote bloedvaten

15-09-2018 14:06:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.310

OTindex: 64.935

@merlinswit : Merkwaardig, ik zit nu met andere ogen naar mijn eigen arm te kijken!

15-09-2018 14:27:32 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.684

OTindex: 2.915

@allone : @Mamsie :

Het stukje daar boven....Onder de elleboog tot ongeveer 5 cm boven de pols. De huid is daar wat dunner, en die bloedvaten liggen dan weer onder de ballon. Je mag zelf NSFW zoeken op phalloplastiek.



Laatste edit 15-09-2018 14:28 Het stukje daar boven....Onder de elleboog tot ongeveer 5 cm boven de pols. De huid is daar wat dunner, en die bloedvaten liggen dan weer onder de ballon. Je mag zelf NSFW zoeken op phalloplastiek.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: