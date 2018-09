Medewerkers wasserette Westpoort vinden zwarte kitten tussen witte was

Medewerkers van een wasserette in Westpoort (dat is in Amsterdam) hebben vorige week een zwarte kitten tussen de witte was gevonden. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het dier daar terecht is gekomen.De Dierenambulance heeft zich ontfermd over de viervoeter. De kitten bleek nog niet te zijn gechipt, maar was niet bang voor mensen.'Misschien is de kitten ergens ontsnapt en per ongeluk op de een of andere manier tussen de was terecht gekomen? Of liep hij al in Westpoort rond en is bij de wasserette naar binnen gelopen?', vraagt de Dierenambulance zich af.De kitten is naar de opvang gebracht. Wie meer weet over de eigenaar kan bellen met de Dierenambulance.