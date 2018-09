Giraffen en olifanten in de sneeuw

Zuid-Afrika, 11 september 2018.Wilde dieren die beter gewend zijn aan de brandende hitte, zwerven nu rond in de sneeuw, nadat de savanne is getroffen door ongewone sneeuwstormen.Giraffen, antilopen en olifanten behoorden allemaal tot de dieren die bevriezing trotseerden nadat het witte spul Zuid-Afrika in het weekend had getroffen.Foto's van de met sneeuw bedekte schepsels krijgen veel aandacht in de sociale media, waar de kijkers zich vergapen aan de bizarre scènes.Kitty Viljoen heeft olifanten gefotografeerd die genieten van de sneeuw in de Sneeuberg aan de West-Kaap van Zuid-Afrika, waar eind vorige week sneeuw is gevallen.Sneeuberg heet ook niet voor niets Sneeuwberg en het witte spul is in de winter niet ongebruikelijk in delen van Zuid-Afrika, maar deze koudegolf komt vooral erg laat in het seizoen.Ze fotografeerde ook giraffen in de sneeuw in de halfwoestijnregio Karoo.Antelope op het Glen Harry-wildreservaat in Graaff-Reinet, Oost-Kaap, werd ook omgeven door wit bedekte vegetatie.Hevige sneeuwval in delen van Zuid-Afrika noodzaakte eind vorige week het Ministerie van transport om wegen te sluiten in de Oostkaap vanwege ijzige omstandigheden.(Sorry voor de lousy vertaling)