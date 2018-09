Koppel verblijft nietsvermoedend in Airbnb, maar doet choquerende ontdekking

Een Schots koppel heeft slechte herinneringen aan hun laatste reis. Tijdens een vakantie in Canada verbleven ze in een appartement dat ze huurden via Airbnb. Maar al gauw deden ze een griezelige ontdekking.Je verblijf op vakantie kan al eens tegenvallen, van muizen tot te krappe ruimtes. Maar wat Dougie Hamilton en zijn vriendin meemaken tart alle verbeelding. “Ik had vanuit de zetel uitzicht op de klok en kon mijn ogen er niet van afhouden. Er was iets aan het toestel dat me een onaangenaam gevoel gaf”, aldus de man aan de krant The Daily Record.Hamilton had voor zijn vertrek nog enkele filmpjes gezien over verborgen camera’s en dus was de man al op zijn hoede. ”Ik bleef maar denken aan die beelden en dus besloot ik even om naar de klok te kijken”. Tot zijn afschuw bleek er effectief een verborgen camera in de wekker te zitten. Ondertussen is Airbnb een onderzoek gestart naar de verhuurder. De man heeft namelijk verschillende panden. “Alle reserveringen die voor zijn Airbnb-panden zijn gemaakt, worden de komende tijd geannuleerd”, laat een woordvoerder van de verhuursite weten. De volgende keer dat je dus iets huurt, kan je maar beter alles goed nazien.