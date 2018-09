Remknijpende Fenati stopt en gaat aan de slag in de winkel van zijn opa

Motorcoureur Romano Fenati stopt met zijn sport. De 22-jarige Italiaan die zondag in opspraak raakte nadat hij tijdens de race in San Marino in de rem had geknepen van zijn tegenstander, gaat aan de slag in de ijzerwarenwinkel van zijn opa."Ik ga een tijdje in de winkel van mijn grootvader werken, bij hem en mijn moeder," zei Fenati in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.Ook bood de Italiaan, die na de race nog fel van leer trok en zei dat zijn actie in perspectief moest worden geplaatst, zijn excuses aan."Ik zeg sorry tegen de hele sportwereld. Was het maar een slechte droom. De kritiek is terecht en ik begrijp de afkeer jegens mij. Ik wil mij verontschuldigen tegenover iedereen die in mij geloofde."