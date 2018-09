Schapen in Avenhorn sterven door voeren rauwe deegwaren

Een schapenhouder uit Avenhorn waarschuwt op Facebook dat mensen zijn dieren niet moeten bijvoeren. "Er is iemand die, met zakken tegelijk, rauwe deegwaren aan de schapen voert." Daar kunnen ze op zijn zachtst gezegd niet tegen, legt hij uit. "Gevolgen voor ons: hoge dierenartskosten en een dood schaap."



Hij vervolgt in het Facebookbericht: "Onze schapen worden hiervan ziek en kunnen hier dood aan gaan. Het deeg zet uit in hun maag." Daarom roept hij een ieder die regelmatig in de omgeving van de brandweerkazerne op de Buitenroede in Avenhorn komt, op om het te melden als ze zien dat de schapen op het weiland worden gevoerd.



Het is niet bekend of er aangifte is gedaan.

Reacties

13-09-2018 14:17:03 mithe

Senior lid

WMRindex: 315

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht

)



Toen ik hem verzocht om te stoppen keek hij mij raar.

Toen ik uitlegde dat brood slecht kan zijn voor schapen begreep hij mij wel. Hopelijk doet hij het niet meer Dat heb ik ook wel eens gehad bij mijn schapen. Was een man vanuit zijn auto onze schapen brood aan het voeren (3 zakken ofzoToen ik hem verzocht om te stoppen keek hij mij raar.Toen ik uitlegde dat brood slecht kan zijn voor schapen begreep hij mij wel. Hopelijk doet hij het niet meer

13-09-2018 15:43:45 Beesie

Senior lid

WMRindex: 671

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Wat moet ik verstaan onder rauwe deegwaren? Ongekookte bami of zoiets?

13-09-2018 15:51:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.282

OTindex: 64.879





Laatste edit 13-09-2018 15:52 @Beesie : een mislukt pizzadeegje of iets dergelijks. Helemaal begrijpen doe ik het ook niet. Maar het lijkt om gistdeeg te gaan.

