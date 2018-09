Tom vangt snoek van ruim een meter in Nieuwe Herengracht

Tom Ballering heeft tijdens het streetfishen, het vissen op roofvis met licht materiaal midden in Amsterdam, aan de Nieuwe Herengracht een snoek van 105 centimeter gevangen.Tom was eigenlijk op de kleinere soort, de snoekbaars, aan het vissen tussen het Scheepvaartmuseum en Nemo. 'Ik was in mijn eentje en had opeens het idee dat wat ik aan mijn haak had hangen veel groter was. Ik schrok me bij de eerste ontmoeting met de snoek dan ook een hoedje', vertelt de visser. 'Het is mijn mooiste vangst ooit in Amsterdam.'De Amsterdammer is al lang visliefhebber. 'Ik neem altijd mijn hengels mee op vakantie en ben deze zomer bijvoorbeeld nog in Duitsland en Slovenië gaan vissen.'Respectabele vangstDe snoek in de Nieuwe Herengracht is niet Tom zijn grootste vangst. 'Dat was een zeilvis die ik ving voor de kust van Mexico, die was twee meter dertig en woog 32 kilo', zegt de visser. 'De snoek is een mooie respectabele vangst. Bij een snoek ben je blij vanaf een meter. Een metersnoek noemen ze dat ook wel in de visserswereld. Dit exemplaar was dus 105 centimeter en woog meer dan zes kilo.'Het uit het water halen van de snoek was twee weken terug nog wel een hels karwei. 'Ik was dus in mijn eentje. En het landingsnet dat ik had meegenomen, was veel te klein. Ik moest op mijn buik op de kade liggen en heb de snoek vervolgens met een zogenoemde 'kieuwgreep' uit het water getild. Gelukkig schoot een voorbijganger me te hulp bij het opmeten en fotograferen van de vangst. Op de kade stond vervolgens zo'n dertig man te applaudisseren. Dat was heel gaaf', besluit Tom.