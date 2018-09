Pizza gevaarlijker dan gedacht

Eet je wel eens graag pizza? Dan loop je groot gevaar. Uit cijfers van de US Consumer Product Safety Commission (CPSC) blijkt dat heel wat mensen nogal wat verwondingen oplopen als ze nog maar in de buurt komen van een pizza.



Maar liefst 2.300 Amerikanen belandden in 2017 op de spoeddienst vanwege pizza-gerelateerde verwondingen. Zo liepen de slachtoffers brand- en snijwonden op tijdens het verorberen van hun pizza of vielen ze terwijl ze er eentje in hun handen hadden. Zelfs een pizzarestaurant binnenstappen is niet zonder gevaar. Zo kwam iemand op de spoeddienst terecht nadat hij over een mat in het restaurant struikelde.



'Het cijfer valt nog wel mee als je het vergelijkt met het aantal mensen dat de Italiaanse lekkernij eet', zegt Joe Galbo, woordvoerder van CPSC, aan Daily Mail. 'Maar eet je pizza altijd met enige voorzichtigheid zodat je niet gewond geraakt. Draag bijvoorbeeld ovenhandschoenen als je een pizza uit je oven wil halen', waarschuwt hij.

Reacties

13-09-2018 09:11:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.282

OTindex: 64.879

Quote:

Draag bijvoorbeeld ovenhandschoenen als je een pizza uit je oven wil halen', waarschuwt hij.



Bedankt voor de tip! Daar zou ik zelf nóóit aan gedacht hebben. Ik vroeg me altijd af waar die blaren op mijn vingers iedere zaterdag toch vandaan kwamen! Bedankt voor de tip! Daar zou ik zelf nóóit aan gedacht hebben. Ik vroeg me altijd af waar die blaren op mijn vingers iedere zaterdag toch vandaan kwamen!

13-09-2018 09:23:09 Tsudetn

Actief lid

WMRindex: 74

OTindex: 20

Wat een extreem misleidende titel toch weer.

13-09-2018 09:24:52 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.901

OTindex: 848

Dit artikel verdient een prijs! Wat een ongelooflijk onnozel artikel zeg

13-09-2018 09:32:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.158

OTindex: 19.457

Quote:

Zelfs een pizzarestaurant binnenstappen is niet zonder gevaar. Zo kwam iemand op de spoeddienst terecht nadat hij over een mat in het restaurant struikelde. Is dit gerelateerd aan pizza's of aan onbeholpenheid van de binnentreder Is dit gerelateerd aan pizza's of aan onbeholpenheid van de binnentreder

13-09-2018 09:38:49 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.901

OTindex: 848

@Emmo : Aan de pizza's natuurlijk! Die dingen zijn zo lekker, het moest verboden worden

13-09-2018 09:44:17 Hrithik_

Junior lid

WMRindex: 10

OTindex: 0

Eet je wel eens graag pizza?



nee



volgende bericht

13-09-2018 09:54:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.158

OTindex: 19.457

@SamuiAxe : Natuurlijk. De man was zo belust op pizza dat hij over zijn eigen benen struikelde

13-09-2018 09:56:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.450

OTindex: 66.306

@Hrithik_ :

Eet je wel eens graag pizza?



nee



volgende bericht QuoteEet je wel eens graag pizza?neevolgende bericht

13-09-2018 10:04:18 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.901

OTindex: 848





En nee, ik ben nog nooit over of met een pizza gestruikeld @allone : Ik vind pizza's lekker! Wan maakt ze zelf met de ingrediënten die ik lekker vind.En nee, ik ben nog nooit over of met een pizza gestruikeld

13-09-2018 10:08:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.974

OTindex: 3.697

Quote:

Zelfs een pizzarestaurant binnenstappen is niet zonder gevaar. Zo kwam iemand op de spoeddienst terecht nadat hij over een mat in het restaurant struikelde. En bij andere restaurants gebeurt zoiets nooit! En bij andere restaurants gebeurt zoiets nooit!

13-09-2018 10:09:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.450

OTindex: 66.306





: vast niet en vooral niet als er alcohol geschonken wordt.. @SamuiAxe : ik vind pizza's lekkerder zonder de bodem @venzje : vast nieten vooral niet als er alcohol geschonken wordt..

13-09-2018 13:42:56 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 243

OTindex: 7.910



@SamuiAxe : maar je hebt vast wel eens je mond verbrand bij het afhappen, dat gebeurt mij namelijk altijd.

13-09-2018 13:45:14 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.901

OTindex: 848

@GMVersluis : Euh.. Niet zover ik mij kan herinneren.. Misschien ben je gewoon te gulzig?

13-09-2018 14:03:58 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.623

OTindex: 10.883

S heeft trek in een vette pizza

Die propt hij schrokkend in zijn bek

Maar de pizza was helaas bedorven

De oude kerkvorst gaat over zijn nek.



Luid boerend rent hij naar de plee

Maar ja, die is helaas bezet

Een kardinaal zit daar te bouten

Zo gaan die dingen nou weer net.



Dan rent de Paus naar zijn balkon

De mensen roepen: "Hallelujah,

Helige Vader, geef ons uw zegen"

Maar ze krijgen uitgekotste pizza. De Pausheeft trek in een vette pizzaDie propt hij schrokkend in zijn bekMaar de pizza was helaas bedorvenDe oude kerkvorst gaat over zijn nek.Luid boerend rent hij naar de pleeMaar ja, die is helaas bezetEen kardinaal zit daar te boutenZo gaan die dingen nou weer net.Dan rent de Paus naar zijn balkonDe mensen roepen: "Hallelujah,Helige Vader, geef ons uw zegen"Maar ze krijgen uitgekotste pizza.

13-09-2018 14:12:58 networkdrone

Senior lid

WMRindex: 313

OTindex: 0

Die dingen zijn zo lekker, dat bij de gemiddelde Amerikaan zijn "oermens" gevoelens de overhand nemen en het gezond verstand de deur uit gegooid wordt.

13-09-2018 15:26:48 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.241

OTindex: 7.464

Als je het zo bekijkt kun je beter niets eten. Alles is wel om een of andere reden ‘slecht’.

